Белоус: «Соболеву денежки важнее игры»

Футбольный функционер Юрий Белоус высказался о возможном трансфере нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

По мнению специалиста, Соболев сможет усилить «Зенит», ослабив при этом «Спартак». Белоус считает, что Соболев мощнее Сергеева.

— Он может часто оставаться на лавке, но Соболеву денежки важнее игры, — приводит слова Белоуса Legalbet.

Ранее появилась информация, что 27-летний нападающий близок к переходу в санкт-петербургский клуб.

В прошедшем сезоне Соболев появился на поле в 34 встречах во всех турнирах, забил десять голов и записал на свой счет девять результативных передач.