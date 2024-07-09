Быстров сравнил свой трансфер из «Спартака» в «Зенит» с возможным трансфером Соболева

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о возможном трансфере из «Спартака» в «Зенит» нападающего Александра Соболева. В своё время, в 2009 году, Быстров отправился по такому же маршруту. Правда, тогда футболист возвращался в питерский клуб.

«У меня была совершенно другая ситуация. Разница в том, что Соболев не был лидером «Спартака», вот и всё. Наши переходы нельзя сравнивать – каждый трансфер индивидуален», - цитирует Быстрова Sport24.

Александр Соболев провёл за «Спартак» 139 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт 58 голов и 32 результативных паса на партнёров. Специалисты портала Transfermarkt оценивают 27-летнего Соболева в 7,5 миллиона евро.