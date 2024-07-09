Аршавин – о работе «Зенита»: «Нужно было сильных русских купить, и их купили»

Андрей Аршавин, который входит в состав правления «Зенита», высказался о работе клуба на летнем трансферном рынке. Аршавин особенно доволен трансфером из «Локомотива» атакующего полузащитника Максима Глушенкова.

«Нужно было сильных русских купить, и их купили. Трансфер Глушенкова – лучшее, что могло быть на данный момент. Первое место из российских игроков – это Тюкавин, но его уже купить нельзя, второе – это Глушенков, поэтому я очень рад», - цитирует Аршавина «РИА Новости».

Аршавин добавил, что Глушенков не станет игроком скамейки запасных в «Зените». При этом функционер подчеркнул, что в команде на текущий момент все равно сохраняется бразильский костяк.

В субботу, 13 июля, «Зенит» разыграет с «Краснодаром» трофей – суперкубок России.