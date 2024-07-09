«Спартак» не станет чемпионом» — Жирков

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков ответил на вопрос о чемпионских амбициях «Спартака» в предстоящем сезоне.

— В следующем сезоне «Спартак» не станет чемпионом. Чемпионство вновь будет за «Зенитом» благодаря бразильцам и русскому костяку, — приводит слова Жиркова портал «РБ Спорт».

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги золотые медали завоевал «Зенит», а «Спартак» финишировал только на пятой строчке.

В рамках первого тура нового сезона РПЛ «Зенит» встретится на выезде с «Крыльями Советов», а «Спартак» проведет гостевой поединок против «Оренбурга».