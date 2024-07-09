Гаврилов: Соболев не будет играть в «Зените»

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о возможном переходе форварда «красно-белых» Александра Соболева в «Зенит».

«Если Соболев хочет переходить в «Зенит» — то пусть переходит. Может быть, без него «Спартак» начнет еще лучше играть. Время покажет, большая ли это потеря», — приводит слова Гаврилова Metaratings.

Эксперт считает, что Соболев надеется быть основным в «Зените», но он не будет там играть, ведь место в составе сначала нужно завоевать.

В прошедшем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 34 встречах во всех турнирах, забил десять голов и записал на свой счет девять результативных передач.