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Гаврилов: Соболев не будет играть в «Зените»

09 Июля 2024 • 15:38 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
20.07 17:30

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о возможном переходе форварда «красно-белых» Александра Соболева в «Зенит».

«Если Соболев хочет переходить в «Зенит» — то пусть переходит. Может быть, без него «Спартак» начнет еще лучше играть. Время покажет, большая ли это потеря», — приводит слова Гаврилова Metaratings.

Эксперт считает, что Соболев надеется быть основным в «Зените», но он не будет там играть, ведь место в составе сначала нужно завоевать.

В прошедшем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 34 встречах во всех турнирах, забил десять голов и записал на свой счет девять результативных передач.

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