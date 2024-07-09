Аршавин – о матче легенд: «Тяжело»

В конце прошлой недели Андрей Аршавин поучаствовал в матче легенд России и Беларуси. По словам Аршавина, в нынешнем физическом состоянии ему нужен формат замен, как в хоккее, где спортсмены часто меняются.

«Тяжело. Попросил замену? Я специально. Надо давать всем играть. Мне так проще. Мне надо как в хоккее теперь. Вышел и сменился», - цитирует Аршавина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что легенды России обыграли команду Беларуси по пенальти после ничьей 1:1.

В настоящий момент Андрей Аршавин работает в «Зените», где входит в состав правления. В субботу, 13 июля, питерцы сразятся с «Краснодаром» за суперкубок.