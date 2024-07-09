Титов: У «Спартака» намного больше болельщиков, чем у «Зенита»

Экс-тренер «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос о популярности «красно-белых» и «Зенита».

Титов заявил, что по сей день в каждом городе большое количество болельщиков «Спартака».

— У «Зенита» есть свои болельщики, и команду тоже любят. Но болельщиков «Спартака» намного больше. И все должны это признать, — приводит слова Титова портал «РБ Спорт».

В первом туре нового розыгрыша чемпионата России «Спартак» встретится на выезде с «Оренбургом» (21 июля), а «Зенит» будет гостить у «Крыльев Советов» (20 июля).

Напомним, действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит».