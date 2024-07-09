Аршавин объяснил успехи «Зенита»

Андрей Аршавин, который входит в состав правления «Зенита», высказался об успехах команды. Как известно, «сине-бело-голубые» становились чемпионами России в каждом из шести предыдущих сезонов.

«У нас, мне кажется, все наши руководители играют во все виды спорта. Александр Иванович [Медведев] и в теннис, и плавает, и в футбол. Поэтому у нас, видишь, и результаты хорошие», - цитирует Аршавина «Спорт-Экспресс».

Добавим, что первый официальный матч сезона 2024/2025 «Зенит» проведёт уже в субботу, 13 июля. В этот день команда Сергея Семака будет разыгрывать с «Краснодаром» трофей – суперкубок.