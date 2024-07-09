Силкин не верит, что Смолов забьёт десять голов за сезон

Российский тренер Сергей Силкин высказался о качествах форварда «Краснодара» Фёдора Смолова.

Специалист затруднился ответить, сможет ли Смолов принести пользу «Краснодару», ведь он не умеет решать в одиночку, как это делает Джон Кордоба.

«Раньше Федя прекрасно убегал за спины защитников, а сейчас уже скорость не та. Думаю, свои пять голов он забьет. Десять? Сомневаюсь», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Напомним, текущим летом 34-летний форвард перебрался в «Краснодар» из «Динамо».

В прошлом сезоне Смолов принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и сделал пять ассистов.