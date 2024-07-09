Отец Даку не исключил уход сына из «Рубина»

Фехми Даку, отец форварда «Рубина» Мирлинда Даку, отреагировал на информацию о возможном переходе сына в «Кальяри».

Ранее появилась информация о том, что «Кальяри» сделал предложение казанскому коллективу по 26-летнему футболисту.

— Про интерес к Мирлинду от «Кальяри» ничего не знаю, но если этот переход интересен «Рубину», то это может произойти, — заявил Фехми Даку Sport24.

В прошедшей кампании Даку принял участие в 33 встречах с учетом всех турниров, десять раз смог поразить сетку ворот соперников и записал на свой счет четыре ассиста.

Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость Даку составляет три миллиона евро.