Игрок «Рубина» может продолжить карьеру в Европе

Форвард казанского «Рубина» Мирлинд Даку может перебраться в итальянский «Кальяри».

По сообщениям «Матч ТВ», «Кальяри» уже сделал предложение «Рубину» по 26-летнему албанцу. Источник отмечает, что российский клуб пока не ответил на оффер итальянцев.

Напомним, Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года. В составе казанцев форвард появился на поле в 33 встречах во всех турнирах, забил десять мячей и стал автором четырех результативных передач.

Действующий контракт Даку с «Рубином» рассчитан до лета 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в три миллиона евро.