«Спартак» близок к подписанию опытного вратаря

Экс-вратарь «Торпедо» и «Ротора» Александр Довбня может продолжить карьеру в московском «Спартаке».

По информации Metaratings, в ближайшее время «Спартак» может подписать 37-летнего голкипера, который в настоящий момент является свободным агентом.

Минувший сезон Довбня провел в ярославском «Шиннике». Голкипер принял участие в 33 встречах Мелбет-Первой лиги, пропустил 37 мячей и 11 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Ранее «Спартак» расстался со своим третьим вратарем Ильёй Свиновым. Стоит отметить, что «красно-белые» сохранили часть прав на футболиста.