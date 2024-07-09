Ари: «Уход Гилерме и Миранчука ощутимо скажется на «Локомотиве»

Экс-форвард «Локомотива» Ари Феррейра прокомментировал уход Маринато Гилерме и Антона Миранчука из стана «железнодорожников».
Футболист заявил, что все болельщики будут скучать по Гилерме и Миранчуку, ведь это футболисты высокого уровня.
«Даже если «железнодорожники» возьмут им на замену качественных футболистов, уход ребят все равно ощутимо скажется на клубе», — приводит слова Ари «Матч ТВ».
Напомним, прошлый розыгрыш Российской премьер-лиги «Локомотив» завершил на четвертой строчке в турнирной таблице.
В рамках первого тура нового сезона РПЛ «Локомотив» примет на своей арене «Акрон».
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