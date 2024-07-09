Ари: «Уход Гилерме и Миранчука ощутимо скажется на «Локомотиве»

Экс-форвард «Локомотива» Ари Феррейра прокомментировал уход Маринато Гилерме и Антона Миранчука из стана «железнодорожников».

Футболист заявил, что все болельщики будут скучать по Гилерме и Миранчуку, ведь это футболисты высокого уровня.

«Даже если «железнодорожники» возьмут им на замену качественных футболистов, уход ребят все равно ощутимо скажется на клубе», — приводит слова Ари «Матч ТВ».

Напомним, прошлый розыгрыш Российской премьер-лиги «Локомотив» завершил на четвертой строчке в турнирной таблице.

В рамках первого тура нового сезона РПЛ «Локомотив» примет на своей арене «Акрон».