Ташуев не уверен, что Соболеву нужно идти в «Зенит»

Экс-наставник «Факела» Сергей Ташуев поделился мнением о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».
Ранее появилась информация о том, что сделка может быть закрыта в ближайшие два дня.
«В «Зените» много больших нападающих: Кассьерра, Сергеев, Изидор. Не знаю, есть ли смысл переходить туда Соболеву», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».
В прошедшей кампании 27-летний Соболев принял участие в 34 встречах с учетом всех турниров, десять раз отправил мяч в сетку ворот соперников и записал в свой актив девять ассистов.
Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость форварда в 7,5 млн евро.
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