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Ташуев не уверен, что Соболеву нужно идти в «Зенит»

09 Июля 2024 • 14:18 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
20.07 17:30

Экс-наставник «Факела» Сергей Ташуев поделился мнением о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

Ранее появилась информация о том, что сделка может быть закрыта в ближайшие два дня.

«В «Зените» много больших нападающих: Кассьерра, Сергеев, Изидор. Не знаю, есть ли смысл переходить туда Соболеву», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

В прошедшей кампании 27-летний Соболев принял участие в 34 встречах с учетом всех турниров, десять раз отправил мяч в сетку ворот соперников и записал в свой актив девять ассистов.

Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость форварда в 7,5 млн евро.

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Спартак Москва Зенит Сергей Ташуев Александр Соболев ещё теги

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