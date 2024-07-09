Ташуев не уверен, что Соболеву нужно идти в «Зенит»

Экс-наставник «Факела» Сергей Ташуев поделился мнением о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

Ранее появилась информация о том, что сделка может быть закрыта в ближайшие два дня.

«В «Зените» много больших нападающих: Кассьерра, Сергеев, Изидор. Не знаю, есть ли смысл переходить туда Соболеву», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

В прошедшей кампании 27-летний Соболев принял участие в 34 встречах с учетом всех турниров, десять раз отправил мяч в сетку ворот соперников и записал в свой актив девять ассистов.

Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость форварда в 7,5 млн евро.