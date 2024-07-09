«Спартаку» отказал футболист, забивший гол на Евро-2024

«Спартак» ведёт работу по усилению своего состава. В последние недели московский клуб связывали с вингером «Галатасарая» Керемом Актюркоглу. Впрочем, если верить информации Spor Haber 7, 25-летний турецкий футболист отказался от предложения из Москвы.

Отмечается, что представитель Актюркоглу ведёт переговоры с несколькими клубами, в том числе с «Реал Сосьедадом». Испанцы предлагали за вингера 13 миллионов евро, но «Галатасарай» хочет получить больше – 15 миллионов евро.

Керем Актюркоглу поучаствовал во всех пяти матчах сборной Турции на Евро-2024. В одном из матчей футболист даже забил гол, расписавшись в воротах Грузии.