Канчельскис: Допускаю, что Соболев хочет повторить успехи Дзюбы в «Зените»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном трансфере форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

Ранее сообщалось, что покупка 27-летнего нападающего обойдется «сине-бело-голубым» в 12 миллионов евро.

Эксперт предположил, что Соболев хочет пойти по стопам Артёма Дзюбы.

«Все-таки карьера Александра в «Спартаке» немного застопорилась. Может, нужен новый вызов», — цитирует Канчельскиса портал «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Соболев появился на поле в 34 встречах во всех турнирах, забил десять мячей и стал автором девяти результативных передач.