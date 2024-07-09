Вера прошёл обследование для «Химок»

В скором времени полузащитник Лукас Вера пополнит состав «Химок». Николай Оленев, который в подмосковном клубе работает на должности генерального директора, дал комментарий по поводу этой сделки.

«Лукас Вера успешно прошёл медицинское обследование. Все документы о его трансфере подписаны. Ждём аргентинца в ближайшие часы в Химках», - цитирует Оленева Sport24.

В «Химки» Лукас Вера переходит из «Оренбурга». В 60 официальных матчах за этот клуб полузащитник записал на свой счёт три гола и двенадцать голевых передач на партнёров.

В первом туре Премьер-лиги «Химки» будут играть против «Динамо» из Махачкалы. Матч пройдёт в воскресенье, 21 июля.