В «Динамо» не считают «Зенит» непобедимым

Дмитрий Гафин, который в «Динамо» возглавляет совет директоров, ответил на вопрос об активном усилении «Зенита». По словам Гафина, динамовцы смотрят только на себя. При этом функционер не считает «Зенит» непобедимой командой.

«Мы обыгрывали «Зенит» в прошлом сезоне несколько раз, поэтому непобедимыми вы зря их называете», - цитирует Гафина Sport24.

Гафин добавил, что «Динамо» должно отталкиваться от своего уровня и от своих внутренних ресурсов.

Напомним, что в прошлом сезоне «Динамо» боролось за чемпионство до последнего тура, но выпустило титул из рук.