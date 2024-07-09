«Спартак» подписывает 37-летнего российского вратаря

Московский «Спартак» подписывает опытного голкипера. Ряды «красно-белых» пополнит 37-летний Александр Довбня, который в минувшем сезоне защищал цвета ярославского «Шинника» в Мелбет-Первой лиге.

Как сообщает Metaratings.ru, Довбня является фаворитом на позицию резервного голкипера. Трансфер должен быть оформлен в самое ближайшее время.

В прошлом сезоне Александр принял участие в 33 матчах «Шинника». Голкипер пропустил 37 мячей, а в 11 поединках отстоял на ноль.

«Спартак» в минувшей игровой кампании финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.