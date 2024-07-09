В «Зените» ответили на вопрос о трансфера Соболева

Александр Медведев, председатель совета директоров петербургского «Зенита», отреагировал на информацию о грядущем подписании нападающего столичного «Спартака» Александра Соболева.

Слова руководителя приводит «Спорт-Экспресс».

- Сообщается, что Соболев принял предложение «Зенита» и в течение пары дней трансфер будет завершен. Так ли это? - Не так.

Ранее в прессе сообщалось, что за переход 27-летнего нападающего петербургский клуб заплатит «красно-белым» 12 миллионов евро. Сам футболист якобы согласовал с действующим чемпионом трудовой договор.

В сезоне-2023/2024 Соболев поучаствовал в 34 играх, забил десять мячей и отдал девять ассистов.