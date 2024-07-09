Нападающий «Спартака» Соболев договорился с «Зенитом»

Центрфорвард московского «Спартака» Александр Соболев близок к трудоустройству в петербургском «Зените».

По информации «РИА Новости», 27-летний нападающий провел успешные переговоры с «сине-бело-голубыми» и согласовал с ними трудовое соглашение. Трансфер должен быть оформлен в течение нескольких дней.

Ранее сообщалось, что за трансфер Соболева петербургский клуб заплатит 12 миллионов евро.

Александр защищает цвета «Спартака» с 2020 года. В прошлом сезоне он поучаствовал в 34 встречах, забил десять голов и сделал девять результативных передач.

В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом, а «красно-белые» заняли пятое место.