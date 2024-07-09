Соболев переходит из «Спартака» в «Зенит» - названа сумма

Нападающий Александр Соболев близок к переходу из московского «Спартака» в петербургский «Зенит».

Как стало известно «Чемпионату», сумма трансфера составит 12 миллионов евро с учетом бонусных выплат. Вполне вероятно, что 27-летний форвард пополнит ряды «сине-бело-голубых» этим летом.

В сезоне-2023/2024 Соболев принял участие в 34 поединках, отметившись десятью забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в восемь миллионов евро.

По итогам прошлого сезона «Зенит» стал чемпионом России, а «Спартак» финишировал лишь на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ.