Деменко считает, что Соболев не стоит тех денег, которые за него хочет заплатить «Зенит»

Экс-футболист сборной России Максим Деменко не думает, что нападающий «Спартака» Александр Соболев стоит тех денег, которые за него готов заплатить «Зенит». Напомним, петербургская команда согласна выложить за 27-летнего форварда от 12 до 20 миллионов евро.

«Я понимаю, когда «Зенит» взял Глушенкова из «Локомотива», Горшкова из «Крыльев Советов» и Волкова из «Краснодара» — это молодые футболисты», – сказал Деменко в беседе с «Газета.Ру».

Также Максим добавил, что не видит целесообразным отдавать от 12 до 20 миллионов евро за одного российского футболиста. Напомним, Соболев в последнем розыгрыше РПЛ отметился 5 голами и 6 ассистами.