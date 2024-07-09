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В «Факеле» ответили на вопрос о переходе Маслова из «Спартака»

09 Июля 2024 • 10:39 Комментировать

Воронежский «Факел» не заинтересован в подписании защитника московского «Спартака» Павла Маслова. Об этом рассказал спортивный директор клуба Кирилл Котов.

«Факел» интересуется Масловым? Нет, не интересуется. Это слухи», - передает слова функционера «Спорт-Экспресс».

Срок действующего контракта Маслова с «красно-белыми» рассчитан до середины следующего года. В минувшем сезоне 24-летний защитник поучаствовал в девяти поединках в Премьер-лиге и Кубке России.

По итогам прошедшего розыгрыша РПЛ воронежский коллектив финишировал на 11-м месте в турнирной таблице.

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