В «Факеле» ответили на вопрос о переходе Маслова из «Спартака»

Воронежский «Факел» не заинтересован в подписании защитника московского «Спартака» Павла Маслова. Об этом рассказал спортивный директор клуба Кирилл Котов.

«Факел» интересуется Масловым? Нет, не интересуется. Это слухи», - передает слова функционера «Спорт-Экспресс».

Срок действующего контракта Маслова с «красно-белыми» рассчитан до середины следующего года. В минувшем сезоне 24-летний защитник поучаствовал в девяти поединках в Премьер-лиге и Кубке России.

По итогам прошедшего розыгрыша РПЛ воронежский коллектив финишировал на 11-м месте в турнирной таблице.