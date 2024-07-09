Деменко прокомментировал трансфер Соболева в «Зенит»

Экс-игрок сборной России Максим Деменко высказался о трансфере нападающего Александра Соболева из московского «Спартака» в петербургский «Зенит». Напомним, 27-летний футболист выступал за «красно-белых» с сезона-2019/20.

«Я очень хорошо отношусь к Соболеву, потому что он всегда бился за «Спартак», как будто воспитанник, влился внутренне. Для меня это непонятный трансфер», – цитирует Деменко издание «Газета.Ру».

Ранее сообщалось, что в рамках сделки по Соболеву «Зенит» отправит в «Спартак» своего 29-летнего нападающего Ивана Сергеева. Соболев в последнем розыгрыше Российской премьер-лиги отметился 5 голами и 6 результативными передачами.