Аршавин - о звезде «Зенита»: «Надо за хорошую цену продать, если дают деньги»

Экс-нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался относительно потенциального перехода полузащитника «сине-бело-голубых» Клаудиньо в бразильский «Фламенго».

«Надо за хорошую цену продать, если дают деньги», - сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее в прессе сообщалось, что «Фламенго» готов заплатить за трансфер Клаудиньо порядка 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне 27-летний полузащитник поучаствовал в 42 поединках «сине-бело-голубых», забил пять мячей и сделал девять голевых передач. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2027 года.