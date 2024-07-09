Черчесов высказался о новом главном тренере «Спартака»

Наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов поделился мнением о перспективах нового главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича.
«Станковичу предстоит понять, что такое РПЛ. Для новых тренеров РПЛ очень сложна. Спартаку» терпения не хватает иногда. И не только руководству - самим футболистам, кстати, тоже», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».
45-летний сербский специалист возглавил «красно-белых» летом 2024 года. Контракт со Станковичем рассчитан до конца июня 2026-го.
В прошлом сезоне «Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.
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