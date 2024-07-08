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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Маслов может продолжить карьеру в «Факеле» слухи

08 Июля 2024 • 23:16 Комментировать

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов может продолжить свою карьеру в другом клубе Российской премьер-лиги.

По информации Metaratings, защитником интересуется воронежский «Факел». Будущее Маслова в «Спартаке» пока не определено, но если клуб не подпишет нового центрального защитника, то Павел, вероятно, останется в составе «красно-белых». Сам защитник не хотел бы менять обстановку, отмечает источник.

В прошедшем сезоне выходы Маслова на поле под руководством Гильермо Абаскаля и Владимира Слишковича можно пересчитать по пальцам. Летом «Спартак» возглавил новый тренер Деян Станкович.

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