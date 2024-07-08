Вечером понедельника инсайдер Иван Карпов сообщил об интересе к полузащитнику московского ЦСКА Ивану Облякову двух клубов. Речь идёт про столичное «Динамо» и питерский «Зенит». Но отмечалось, что «армейцы» не расстанутся со своим игроком за сумму в менее чем 15 млн евро.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Динамо» не готово платить за полузащитника такие деньги. Однако 10 млн евро за 26-летнего Ивана «бело-голубые» вполне смогли бы заплатить.

Обляков, напомним, в ЦСКА с 2018 года. Тогда он перебрался в столицу из «Уфы». За годы в клубе Иван провёл свыше 200 матчей.

«Зенит» и «Динамо» интересуются Обляковым