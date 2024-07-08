Питерский «Зенит» и московское «Динамо» заинтересовались полузащитником столичного ЦСКА Иваном Обляковым. Инсайдом в телеграм-канале делится Иван Карпов.

По информации источника, два российских клуба ещё не делали «армейцам» предложений по Облякову.

«Но оба клуба изучают возможность трансфера 26-летнего хавбека. ЦСКА же не планирует отдавать Ивана менее чем за 15 млн евро», - поясняет Карпов.

Обляков в ЦСКА с 2018 года, за годы в клубе он провёл свыше 200 матчей. В прошлом сезоне в активе Ивана четыре гола и пять голевых передач за «красно-синих» в рамках 38 сыгранных поединков.