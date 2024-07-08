Ныне свободный форвард Артём Дзюба проводил встречу с инвестором подмосковных «Химок» Туфаном Садыговым. Фактом делится инсайдер Иван Карпов. Стороны обсуждали возможное сотрудничество.

Разногласия нашлись в денежном вопросе. 35-летний Дзюба хочет зарабатывать порядка 7 млн руб. в месяц. «Химки» же, отмечает Карпов, не могут удовлетворить финансовые аппетиты Артёма и не готовы платить ему столько.

«Вдобавок нападение команды укомплектовано и есть риск конфликта с Денисом Глушаковым и Резиуаном Мирзовым», - добавил Карпов, оценив появление форварда в подмосковном клубе как маловероятное.

Этим летом Дзюба стал свободным агентом, покинув московский «Локомотив».