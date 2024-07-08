Семак – о поражении от «Црвены Звезды»: «Ничего страшного не произошло»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал понедельничное поражение его подопечных. 8 июля зенитовцы играли на домашнем товарищеском турнире против «Црвены Звезды» из Белграда и проиграли – 1:2.

«Первый тайм хорошо провели по качеству, активно, но подсели во втором. Главное, что живы и здоровы. Страшного ничего не случилось, работаем и готовимся к Суперкубку», - говорит Семак в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что открыли счёт чемпионы России почти на старте игры дальним ударом Клаудиньо. Однако в начале и концовке второго тайма хозяева арены пропустили, последний гол пришёл после подачи с углового на 85-й минуте.

13 июля «Зениту» предстоит сыграть с «Краснодаром» в матче OLIMPBET-Суперкубка России в Волгограде.