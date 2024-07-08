Семак: «Трансферное окно открыто, изменения будут»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможных летних трансферах в его команде.

«Трансферное окно открыто, изменения будут. Кто‑то уйдет. Посмотрим, кто покинет команду в зависимости от предложений. Касается игроков, которые хотели бы получать больше игровой практики», - делится Семак для телеканала «Матч ТВ».

Этим летом «Зенит» пополнили вратарь Евгений Латышонок, защитники Юрий Горшков и Сергей Волков, универсальный игрок атаки Максим Глушенков.

Напомним, что в первой декаде июля питерцы выступали на домашнем Winline Летнем кубке РПЛ. В первом матче на турнире был разгромлен «Сочи» (5:2), во втором минимально обыгран «Тальерес» из Аргентины. Вечером понедельника «Зенит» проиграл чемпиону Сербии в лице белградской «Црвены Звезды».

В субботу, 13 июля «Зенит» откроет новый сезон российского футбола матчем за OLIMPBET-Суперкубок России против «Краснодара».