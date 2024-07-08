Черчесов – о Джикии: «Сухой, похудевший, «спортсменистый»

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов порассуждал о своём экс-подопечном, а именно защитнике Георгии Джикии. Этим летом Георгий оказался свободным агентом, покинув после семи лет в клубе столичный «Спартак».

«Последний матч, когда я его видел, он играл великолепно. Сухой, похудевший, «спортсменистый», как я люблю называть. Сейчас все команды комплектуются, посмотрим, что будет и чего он сам хочет», - говорит Черчесов для «РБ Спорт».

Джикия раскрылся восемь лет назад под руководством Гаджи Гаджиева в пермском «Амкаре».

Этим летом слухи сватали Георгия в «Химки», однако несколько дней назад в подмосковном клубе подтвердили, что защитника в команде не будет.