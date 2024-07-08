Латышонок: «Чувствую себя увереннее, партнёры помогают, классно всё»

Вечером понедельника питерский «Зенит» проиграл белградской «Црвене Звезде» в рамках товарищеского Winline Летнего кубка РПЛ. Место в воротах чемпиона России со стартового свистка занял новобранец команды Евгений Латышонок.

Голкипер рассказал о своей адаптации в стане питерцев и текущем положении.

«Увереннее чувствую себя в воротах, партнеры помогают, классно всё. У нас были тяжёлые сборы, интенсивные тренировки, вкатывался неделю. Наверное, самые сложные в моей жизни сборы», - говорит вратарь в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в прошлом сезоне Латышонок защищал цвета калининградской «Балтики». Балтийцам, увы, закрепиться в элите российского футбола не удалось. Летом вратарь перебрался в «Зенит».