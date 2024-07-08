«Спартак» сможет вернуть Свинова из «Балтики»

23-летний вратарь Илья Свинов перебрался из московского «Спартака» в калининградскую «Балтику».

Как сообщает официальный сайт «красно-белых», у клуба осталась часть прав на Свинова. Уточняется, что при необходимости «Спартак» может в будущем вернуть российского вратаря.

Голкипер принадлежал «Спартаку» с лета 2022 года. За это время он принял участие только в трех играх, в которых пропустил десять голов.

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги «Балтика» заняла 15-е место в турнирной таблице и покинула элитный дивизион.

В первом туре Мелбет-Первой лиги «Балтика» встретится с «Родиной».