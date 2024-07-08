Койта: «Надеюсь, вместе с ЦСКА мы одержим много побед»

Малийский новичок московского ЦСКА Секу Койта прокомментировал свой переход в стан «армейцев». Форвард был представлен официально вечером 8 июля. В новом клубе он получил 20-й номер на спине.

«ЦСКА — очень большой клуб, и я рад, что сегодня мы подписали контракт. Надеюсь, вместе мы одержим много побед и завоюем долгожданные для болельщиков трофеи. Не терпится выйти на поле, встретиться с товарищами и начать путь к заветным медалям и кубкам», - цитирует слова нападающего пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что с 2018 года Койта находится в системе австрийского топ-клуба «Ред Булл Зальцбург». Также нападающий является форвардом национальной команды своей страны, сборной Мали.

Ранее подписание прокомментировал гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.