Бабаев – о Койта: «Клуб воодушевлён, видя мотивацию футболиста»

Гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал самый свежий трансфер «армейцев». Клуб пополнил форвард сборной Мали Секу Койта.

«Очень рады подписанию контракта с таким сильным футболистом. Секу достаточно молод, но к 24 годам забил свыше 50 голов на профессиональном уровне и провел пять сезонов в «Ред Булл Зальцбург». Клуб воодушевлен, видя мотивацию футболиста, его открытость и заинтересованность в наших идеях», - приводит слова Бабаева пресс-служба ЦСКА.

Бабаев добавил, что ЦСКА сделает всё необходимое для скорейшей адаптации новичка в коллективе. Также Бабаев рад, что Койта побывал на недавнем матче с «Партизаном» в рамках Братского кубка и увидел полный стадион.

Первый матч «армейцы» проведут через две недели. 21 июля в первом туре РПЛ ЦСКА будет гостить у «Ростова».

Койта – игрок московского ЦСКА