​«Зенит» проиграл чемпиону Сербии на товарищеском турнире

Поражением закончился товарищеский поединок питерского «Зенита» с белградской «Црвеной Звездой». Команды играли в рамках Winline Летнего кубка РПЛ вечером 8 июля.

Счёт питерцы открыли довольно быстро, на пятой минуте это сделал легионер «Зенита» Клаудиньо эффектным дальним ударом. Минимальным перевесом хозяев турнира тайм и завершился. Однако в начале второй половины встречи гости ударом Александара Катая паритет восстановили.

Победителя игры выявила концовка. На 85-й минуте поединка Стефан Лекович переиграл в воздухе Дугласа Сантоса и головой с линии вратарской отправил мяч в ворота «Зенита» после подачи с угла поля. Итог – 1:2, «Зенит» терпит поражение на домашнем турнире.