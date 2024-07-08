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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Зенит» проиграл чемпиону Сербии на товарищеском турнире

08 Июля 2024 • 21:41 Комментировать
Зенит
1:2
Црвена Звезда
окончен

Поражением закончился товарищеский поединок питерского «Зенита» с белградской «Црвеной Звездой». Команды играли в рамках Winline Летнего кубка РПЛ вечером 8 июля.

Счёт питерцы открыли довольно быстро, на пятой минуте это сделал легионер «Зенита» Клаудиньо эффектным дальним ударом. Минимальным перевесом хозяев турнира тайм и завершился. Однако в начале второй половины встречи гости ударом Александара Катая паритет восстановили.

Победителя игры выявила концовка. На 85-й минуте поединка Стефан Лекович переиграл в воздухе Дугласа Сантоса и головой с линии вратарской отправил мяч в ворота «Зенита» после подачи с угла поля. Итог – 1:2, «Зенит» терпит поражение на домашнем турнире.

Протокол игры  
Зенит1:2Црвена Звезда
(1:0) Клаудиньо5'  
  49'Катай Александар (1:1)
  86'Лекович Стефан (1:2)
Латышонок ЕвгенийДуглас СантосЭракович СтрахиньяРодригао де СоузаВолков Сергей АлександровичБарриос ВильмарВендел ЖералдоКлаудиньо РодригесГлушенков МаксимМостовой АндрейКассьерра Матео
Запасные: Коваленко АлександрИзидор ВильсонГоршков ЮрийПедро дос СантосМантуан ГуставоАдамов Денис
Гутеша ИванНеманья СтойичРодич МиланДжига НассерМимович ОгненИванич МиркоИн-Бом ХванДалсьюНдиайе ЧерифКатай АлександарЙованович Лазар
Запасные: Джурич АндрейСремчевич УрошГелор КонгаИлич ЛукаРадоевич ВикторПума РодригезКнежевич НиколаНиколич ЛазарМаксимович АндрияМилосавлевич ВелькоДрашкич ВукГордич МилошЛекович СтефанАннан ЭбенезерСливич Йован
08 июля. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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