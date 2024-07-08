Голкипер Илья Свинов присоединился к калининградской «Балтике». О переходе официально вещает пресс-служба балтийцев. Контракт с футболистом заключен до конца мая 2026 года.

Свинову 23 года, с 2022 года уроженец Тольятти принадлежал московскому «Спартаку». На протяжении карьеры также выступал за «Ладу-Тольятти», новотроицкую «Носту» и воронежский «Факел».

«Мы приветствуем Илью в рядах Балтийцев и желаем ему успехов в нашем клубе!», - обратился клуб к новичку.

Напомним, что новый сезон «Балтика» проведёт в Мелбет-Первой лиге. Клуб покинул Премьер-лигу по итогу прошлого сезона, заняв лишь 15-е место турнирной таблицы. По окончании сезона клуб покинул также основной вратарь Евгений Латышонок.