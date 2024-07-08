Пресс-служба московского ЦСКА официально объявила о подписании малийского форварда Секу Койта. В телеграм-канале «армейцев» появилось креативное видео, где новичок команды будучи великаном ступает на «ВЭБ Арену».

В столичный клуб 24-летний экс-нападающий «Ред Булл Зальцбург» перешёл на правах свободного агента. В новом клубе малиец получил 20-й номер на спине.

Ранее сообщалось, что Койта успешно прошёл медосмотр для ЦСКА, а стороны клуба и игрока подписали трёхлетний контракт.

Напомним, что последние шесть лет своей карьеры форвард национальной сборной Мали провёл в «Ред Булл Зальцбург».