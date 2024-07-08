Представитель и родственник малийского форварда Секу Койта Мамбу Койта подтвердил тот факт, что его клиент прошёл медосмотр в московском ЦСКА. Ранее об этом писал инсайдер Иван Карпов.

«Да, это правда. Секу успешно прошел медосмотр. Все хорошо», - сказал агент нашему корреспонденту.

Также Карпов, напомним, сообщал о длительности контракта 24-летнего нападающего с ЦСКА. Соглашение будет рассчитано на три года. Последние шесть лет карьеры Койта был в системе австрийского топ-клуба «Ред Булл Зальцбург». Также форвард в самом расцвете сил является игроком национальной сборной Мали.