23-летний полузащитник Лука Тичич перебрался в «Пари НН» из «Копера». Об этом сообщает официальный телеграм-канал нижегородского коллектива.

Утверждается, что Тичич подписал долгосрочный трудовой договор с «Пари НН». За новую команду хавбек будет выступать под 29-м номером.

В минувшем сезоне Тичич появился на поле в 32 играх с учетом всех турниров, забил четыре мяча и стал автором пяти результативных передач.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость словенца составляет 500 тысяч евро.

Новый розыгрыш РПЛ «Пари НН» начнет домашним матчем против «Рубина» (22 июля).