Малийский нападающий Секу Койта успешно прошёл медосмотр перед переходом в московский ЦСКА. Такой новостью у себя в телеграм-канале делится инсайдер Иван Карпов. С футболистом атаки будет подписан двухлетний трудовой договор.

24-летний Койта начинал карьеру у себя на родине в Мали. Однако в юном возрасте он перебрался в Австрию в академию клуба «Ред Булл Зальцбург». С 2018 по 2024 годы Койта находится в системе коллектива из Зальцбурга, дважды уходил в аренду. С 2016 года Койта вызывается в национальную сборную Мали.

Сезон РПЛ начинается для ЦСКА в воскресенье, 21 июля. В этот день «армейцы» сыграют с «Ростовом» в гостях.