Форвард московского «Спартака» Александр Соболев продолжит карьеру в санкт-петербургском «Зените». Об этом сообщает телеграм-канал «Первый спорт».

По данным источника, «сине-бело-голубые» практически договорились со «Спартаком» по сумме трансфера. Кроме того, сейчас согласовываются последние детали личного контракта между «Зенитом» и Соболевым, отмечает источник.

Утверждается, что сделка может быть закрыта в ближайшие два дня.

27-летний Соболев выступает за «Спартак» с лета 2020 года. В прошедшем сезоне футболист сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил десять голов и сделал девять голевых передач.