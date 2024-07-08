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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, когда Соболев станет игроком «Зенита» слухи

08 Июля 2024 • 20:18 Комментировать (1)
Крылья Советов
...
Зенит
20.07 17:30

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев продолжит карьеру в санкт-петербургском «Зените». Об этом сообщает телеграм-канал «Первый спорт».

По данным источника, «сине-бело-голубые» практически договорились со «Спартаком» по сумме трансфера. Кроме того, сейчас согласовываются последние детали личного контракта между «Зенитом» и Соболевым, отмечает источник.

Утверждается, что сделка может быть закрыта в ближайшие два дня.

27-летний Соболев выступает за «Спартак» с лета 2020 года. В прошедшем сезоне футболист сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил десять голов и сделал девять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Соболев трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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SUOMI
08 Июля 2024 в 21:03
Ну и нафиг он нужен Зениту, когда у питерцев полно достойных игроков, нежели этот петух?!
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