Раскрыта зарплата Жемалетдинова в ЦСКА

Российский полузащитник Рифат Жемалетдинов вскоре подпишет контракт с московским ЦСКА.

Ранее появилась информация, что договор между сторонами будет подписан в ближайшие три дня.

Как утверждает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале, 27-летний Жемалетдинов будет зарабатывать в ЦСКА 850 тысяч евро в год. Уточняется, что хавбек заключит трудовой договор по схеме «1+1».

Напомним, текущим летом Жемалетдинов свободным агентом покинул московский «Локомотив», за который выступал с 2018 года.

В первом туре нового сезона РПЛ ЦСКА сыграет на выезде с «Ростовом». Игра состоится 20 июля.