Раскрыта зарплата Жемалетдинова в ЦСКА

Российский полузащитник Рифат Жемалетдинов вскоре подпишет контракт с московским ЦСКА.
Ранее появилась информация, что договор между сторонами будет подписан в ближайшие три дня.
Как утверждает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале, 27-летний Жемалетдинов будет зарабатывать в ЦСКА 850 тысяч евро в год. Уточняется, что хавбек заключит трудовой договор по схеме «1+1».
Напомним, текущим летом Жемалетдинов свободным агентом покинул московский «Локомотив», за который выступал с 2018 года.
В первом туре нового сезона РПЛ ЦСКА сыграет на выезде с «Ростовом». Игра состоится 20 июля.
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