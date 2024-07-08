Аршавин: «Футболисты «Зенита» ещё не в лучших кондициях»

Бывший лидер питерского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о текущем состоянии «сине-бело-голубых». На данный момент чемпион России участвует в Winline Летнем кубке РПЛ.

«Посвежее игра «Зенита» видится, больше вертикальных передач в одно касание. Но пока всё сыровато, игроки не в лучших кондициях. Как я понимаю, клуб ещё продолжает работу на трансферном рынке. Но в целом уверенно проходят этот турнир», - говорит Аршавин для «Матч ТВ».

Напомним, что в первом матче на турнире питерцы разгромили «Сочи», вылетевший из РПЛ в Мелбет-Первую лигу (5:2). Во втором матче на турнире был обыгран «Тальерес» из Аргентины с минимальным счётом.

Вечером понедельника питерцы играют третий матч турнира с «Црвеной Звездой». Текстовая трансляция – на нашем портале.