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Стало известно, когда Жемалетдинов подпишет контракт с ЦСКА слухи

08 Июля 2024 • 19:42 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
20.07 20:00

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов в ближайшее время станет новым игроком ЦСКА.

Как утверждает спортивный портал «Чемпионат», 27-летний футболист подпишет контракт с ЦСКА в ближайшие три дня. Отмечается, что трудовое соглашение будет рассчитано на два года.

Напомним, с 2018 по 2024 год Жемалетдинов выступал за «Локомотив», однако текущим летом хавбек принял решение покинуть клуб на правах свободного агента.

В минувшей кампании Жемалетдинов появился на поле в 26 встречах во всех турнирах, стал автором пяти забитых голов и записал на свой счет один ассист.

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