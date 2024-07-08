Черчесов – о Глушенкове: «Такие на деревьях не растут»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высоко оценил Максима Глушенкова. Этот футболист атакующего плана летом перебрался из «Локомотива» в питерский «Зенит».

Черчесов упомянул, что был в прошедшем сезоне на множестве матчей «Локо» и успел оценить Глушенкова на поле сполна.

«Абсолютно нестандартный игрок, он в любую секунду способен нарисовать нестандартное. На деревьях не растут такие как он. Игрока такого класса или уровня найти, но это непросто», - рассуждает Черчесов для «РБ Спорт».

Напомним, что по итогу прошлого сезона Максим стал лучшим ассистентом чемпионата России по футболу.