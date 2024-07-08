Игрок атаки «Актобе» и национальной сборной Казахстана Максим Самородов может стать игроков грозненского «Ахмата». Такой новостью делится в телеграм-канале инсайдер Иван Карпов.

Источник отмечает, что в игроке атаки заинтересован сам главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев. Самородов универсален, сыграть он может как чистого центрфорварда, так и вингера, притом на обоих краях нападения. Грозненский клуб уже вступил в переговоры с «Актобе» по 22-летнему игроку.

Отметим, что в 21 проведённом матче текущего сезона Максим забил 10 голов и пять раз смог отличиться голевой передачей.